Tsitsipas destaca chave para vitória contra Medvedev

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 9:53 Compartilhe

Stefanos Tsitsipas, número sete do mundo, destacou a chave para derrotar o russo Daniil Medvedev e garantir vaga na decisão do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no fim da noite deste sábado.

“Eu sabia que nem o tempo seguiria meu caminho. O tênis consiste em porcentagens e números. É raro ver um 70/30 ou mesmo um 55/45 quando se trata de ganhar pontos. Tudo está nos detalhes. Eu sabia que estava no caminho certo, desde que pudesse ficar dentro de algumas margens, ficar perto e superá-las em algum momento. Eu tive que apertá-lo, não muito, e deixá-lo livre ao mesmo tempo.

Ele ficou muito tenso no primeiro saque, não estava acertando muitos e cometeu duplas-faltas em alguns games no set final. Parecia que a bola não estava voando de sua raquete, que ele estava se esforçando demais. Foi quando eu apertei. É algo que eu fiz em vários negócios seguidos. Muito esforço físico. Eu sabia que era a minha oportunidade de ir bater”, explicou o grego.

Stefanos subiu à rede em várias ocasiões: “Jogamos tênis dessa maneira de vez em quando. Não é apenas do fundo da quadra. Decidi que queria jogar assim esta noite.”

Seu rival neste domingo às 17h30 será o croata Borna Coric: “Estou preparado para isso. Não é uma tarefa fácil jogar contra ele. Ele está se recuperando de uma lesão, está jogando um ótimo tênis e vai trabalhar duro para conseguir isso.”

E MAIS: