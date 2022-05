Tsitsipas atropela na 3ª rodada em Roland Garros Grego passou por sueco sem sustos

Após passar por apuros na estreia e na segunda rodada, o grego Stefanos Tsitsipas elevou o nível neste sábado para alcançar a terceira rodada de Roland Garros, Grand Slam onde defende o vice-campeonato do ano passado.





Tsitsipas, quarto do mundo, derrotou o sueco Mikael Ymer, 95º colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/2 6/2 6/1 após 1h32min de duração na quadra Suzanne Lenglen, a segunda principal do complexo do Aberto da França, em Paris.

Foram sete quebras para o grego e apenas uma chance cedida ao adversário. Ele disparou 24 winners e errou 15 bolas no encontro.

Tsitsipas precisou virar na estreia com dois sets a zero abaixo contra Lorenzo Musetti e na segunda rodada por pouco não precisou ir a um quinto contra o qualifier Zdenek Kolar.

Nas oitavas de final ele terá o jovem Holger Rune, de 19 anos, 40º colocado e campeão em Munique, na Alemanha, ou o francês Hugo Gaston, 74º.