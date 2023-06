TSE tem segundo voto pela condenação de Bolsonaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 JUN (ANSA) – O ministro Floriano de Azevedo Marques votou pela condenação de Jair Bolsonaro e levou o placar do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 2 a 1 a favor da inelegibilidade do ex-presidente por oito anos.

Em seu voto, Azevedo Marques afirmou que o “abuso e desvio de autoridade” cometidos por Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022 estão “claros”.

Na ocasião, o então presidente fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro e denunciou alegadas fraudes nas urnas eletrônicas para prejudicá-lo.

“As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis, agora exercer a competência pública para propalar, com a legitimidade de chefe de Estado, uma inverdade já sabida e reiterada é desvio de competência e finalidade”, disse Azevedo Marques.

Segundo o magistrado, Bolsonaro “conspirou contra a imagem da República e contra a imagem internacional da pátria”. “O que pode ser mais grave que um chefe de Estado passar internacionalmente a ideia de que as eleições não são limpas?”, questionou.

O ministro ainda disse que o ex-presidente “assumiu conscientemente as consequências de sua conduta e desejou desafiar frontal e cabalmente o judiciário e as instituições”.

Ainda restam os votos de quatro ministros: André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias