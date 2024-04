TSE retoma julgamento que pode cassar o senador Jorge Seif

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 10:22 Para compartilhar:

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma nesta terça-feira, 16, o julgamento do senador Jorge Seif (PL-SC), que pode ter o mandato cassado por suposto abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. O parlamentar foi absolvido pelo TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina), mas houve apresentação de recurso.

A AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) foi apresentada pela coligação do candidato derrotado Raimundo Colombo (PSD), que ficou em segundo lugar na disputa ao Senado. Seif é acusado de ter sido beneficiado pelos empresários Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, e Almir Manoel Atanázio dos Santos, presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da cidade de São João Batista, durante o pleito de 2022.

A ação disse que o senador e seus suplentes teriam sido favorecidos com a concessão de um helicóptero da Havan para participarem de eventos eleitorais. Além disso, a campanha do parlamentar teria sido financiada pelo sindicato e recebido assessoria de imprensa por parte da empresa de Luciano Hang, o que é vedado pela legislação.

O caso do senador é avaliado no TSE por sete ministros, sendo quatro do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Na sessão de hoje, a ministra Cármen Lúcia será a terceira a votar no plenário, após o relator do caso, Floriano Azevedo, e o ministro André Ramos Tavares.

Depois votam os ministros Kássio Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Gallotti e Alexandre de Moraes.

O que disse o senador

Por meio de um vídeo divulgado no Instagram, o senador negou as acusações e afirmou que acredita na Justiça e nas instituições. “Estou tranquilo porque sei que o TSE cumprirá o que está escrito na Constituição Federal (1988) e respeitará a vontade do povo catarinense, que me elegeu”.