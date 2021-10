TSE retoma julgamento de ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou nesta quinta-feira o julgamento de duas ações contra a chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão na eleição de 2018 por suposto disparo massivo de mensagens em redes sociais e suposto uso fraudulento de documentos de idosos para essas iniciativas.

Até o momento, há três votos contrários às ações. Faltam quatro ministros votar e, se um deles também votar pela improcedência, já se formará uma maioria pelo arquivamento dos processos.

Na sessão de terça-feira, o relator do caso, o corregedor-geral eleitoral, Luís Felipe Salomão, e os ministros Mauro Campbell e Sérgio Banhos votaram pela rejeição das ações movidas pela chapa derrotada no segundo turno do pleito de 2018, encabeçada pelo PT que tinha Fernando Haddad como candidato a presidente e Manuela D’Ávila (PCdoB) como postulante a vice.

