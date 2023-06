TSE retoma hoje julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 GIU – O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode determinar a inelegibilidade por oito anos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será retomado na noite desta terça-feira (27), em Brasília.

Na primeira audiência, o Ministério Público Eleitoral recomendou a condenação de Bolsonaro por ter feito uma “grave” ameaça à democracia ao questionar o sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

Hoje, os sete ministros do TSE devem manifestar seu voto com base em uma denúncia realizada no ano passado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Bolsonaro já admite a possibilidade de ficar inelegível, mas afirma que é acusado “injustamente” .

“Não podemos aceitar passivamente no Brasil que possíveis críticas ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral sejam tidas como ataques à democracia”, afirmou o ex-presidente ontem. (ANSA).

