TSE rejeita pedido da Defesa sobre dados de eleições passadas

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta segunda-feira solicitação do Ministério da Defesa que pedia acesso a documentos das eleições gerais de 2014 e 2018, por considerar que as instituições que fiscalizam o processo eleitoral não têm poder de análise sobre pleitos passados.

Em um anexo a respostas técnicas da corte enviadas ao Ministério da Defesa, o TSE argumenta ainda que o pedido de acesso a tais informações expirou em 13 de janeiro de 2015, no caso das eleições de 2014, e em 17 de janeiro de 2019, para o pleito realizado em 2018.

“As entidades fiscalizadoras do processo eleitoral… não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes cumprindo papel de controle externo do TSE”, diz o documento do TSE.

O anexo traz respostas a 12 pontos questionados pelo Ministério da Defesa em ofício encaminhado ao tribunal em 23 de junho.

Ofício-circular assinado pelo presidente do TSE, Edson Fachin, que acompanha o documento, explica ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que algumas das solicitações não podem ser passadas por escrito.

“Da leitura das prescrições normativas, haure-se claramente que a comunicação escrita não se presta a detalhar para as entidades fiscalizadoras elementos sobre especificação e desenvolvimento de sistemas que devam ser aferidos exclusivamente in loco na ambiência do Tribunal Superior Eleitoral”, disse Fachin no ofício.

Procurado, o Ministério da Defesa não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A cúpula dos militares têm endossado as suspeitas sem fundamento levantadas pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.

Também nesta segunda-feira, o presidente do TSE enviou ofício ao ministro da Defesa comunicando a retirada do coronel do Exército Ricardo Sant’Anna da comissão de transparência eleitoral criada pela corte, após informações na imprensa de que ele divulgaria informações falsas sobre o sistema eleitoral nas redes sociais.