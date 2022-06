TSE pode punir e até cassar mandato de candidato que divulgar fake news, diz Fachin

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira que a corte eleitoral poderá punir e até cassar o mandato de um candidato que divulgar informações que ele sabe serem inverídicas.





Em entrevista à Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, Fachin disse que o tribunal tem “imensa preocupação” com a desinformação durante as eleições e alertou que, se tiver que “sancionar” alguns comportamentos, a Justiça Eleitoral não vai se furtar de fazer.

Fachin não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro ao fazer esses alertas. Bolsonaro tem feito duros ataques –sem apresentar evidências– contra a confiabilidade do atual sistema de votação por meio de urnas eletrônicas.