TSE julga inelegibilidade de ex-governador do RJ em sessão de despedida de Moraes

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julga em sessão extraordinária nesta quarta-feira, 29, a partir das 9h, o recurso apresentado contra a condenação de inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, além de 13 anos e nove meses de prisão e multa por crimes no processo eleitoral de 2016, no município carioca de Campos dos Goytacazes.

O ex-governador foi sentenciado pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), mas entrou com recurso no TSE.

Esse julgamento ocorre na última sessão do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Ele deixará o cargo no dia 3 de junho, quando será substituído pela ministra Cármen Lúcia.

Moraes assumiu a presidência do tribunal no dia 16 de agosto de 2022 e foi o responsável por conduzir as eleições presidenciais mais polarizadas da história do País. Ele também pautou o julgamento de ações que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.

No dia 25 de maio, Alexandre de Moraes votou pela absolvição do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) em recurso apresentado sobre duas ações que pediam a cassação do parlamentar por suposto abuso de poder econômico e político durante as eleições de 2022.

Por outro lado, ele optou por não pautar o caso que envolve o senador Jorge Seif (PL-SC) em processo que também pede a cassação do mandato do parlamentar.