Ansai Ansa 30/06/2023 - 13:13

SÃO PAULO, 30 JUN (ANSA) – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Logo na reabertura do julgamento, a ministra Cármen Lúcia disse que acompanharia o voto do relator Benedito Gonçalves pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos a partir de 2022. Com isso, o placar do processo está agora em 4 a 1 contra o ex-presidente. (ANSA).

