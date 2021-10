TSE derruba decisão que tornou Crivella inelegível e devolve direitos políticos

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiram por unanimidade nesta terça-feira (5) derrubar a decisão do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) que tornou inelegível o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos). As informações são do g1.

O Tribunal havia determinado em 2020 que o ex-prefeito ficasse inelegível por 6 anos, por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Com a decisão desta terça, o político recupera seus direitos políticos.

A Corte, no entanto, manteve a condenação de Crivella por conduta vedada a agente público nas eleições de 2018, e fixou uma multa de R$ 15 mil para ele, seu filho, Marcelo Hodge Crivella (PRB-RJ), e o suplente de deputado estadual Alessandro Costa (PRB-RJ).

O TSE entendeu que Crivella usou veículos e funcionários da Comlurb, companhia de coleta de lixo do Rio, para promover um evento de campanha de seu filho e de Alessandro Costa, candidatos a deputados federal e estadual, respectivamente, nas eleições de 2018.

