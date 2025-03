Truque no SBT: Saiba como Virginia Fonseca ajuda Danilo Gentili a continuar na TV

Danilo Gentili vive um momento difícil no SBT. O apresentador, que há mais de uma década comanda o The Noite, enfrenta uma fase de desafios dentro do canal desde o ano passado. Em setembro, eu já havia revelado, com exclusividade, que Gentili estava insatisfeito com a falta de investimentos na atração.

Nos últimos tempos, o programa de entrevistas enfrenta dificuldades para garantir o fechamento de ações comerciais com valores mais robustos, o que acabou fazendo com que o SBT até chegasse a avaliar se a atração continuaria na grade deste ano.

Além dos desafios em relação ao faturamento, Gentili também se viu envolvido em algumas polêmicas na internet, que vão desde debates sobre questões políticas até um vídeo que viralizou na semana passada, em que ele foi acusado de ter sido grosseiro com funcionários que trabalhavam em uma obra na rua de sua casa. No registro vazado, o apresentador aparece jogando placas e cones para o alto, além de discutir com um homem que estava no local e registrava o momento. O apresentador foi às redes sociais e justificou que duas empresas privadas vinham gerando sérios transtornos à vizinhança há bastante tempo e que ele já havia tentado resolver de maneira pacífica. Após seu posicionamento, muitos seguidores demonstraram que entenderam a reação do artista.

Porém, na avaliação da minha fonte do canal, o episódio acabou trazendo mais desgaste para a imagem do humorista. “Dentro do SBT, a percepção é de que situações como essa dificultam a aproximação de grandes marcas e o fechamento de contratos publicitários com anunciantes importantes”, explicou.

Na última semana, depois da confirmação de que Juliana Oliveira, assistente de palco e figura icônica do talk show, foi dispensada, o Notícias da TV revelou que o programa vai passar por alguns cortes drásticos para redução de custos. Segundo o site, a expectativa é que o programa seja totalmente reformulado, o que pode incluir a saída da banda Ultraje a Rigor – que o acompanha desde o início –, além do possível fim do auditório e até o encerramento do contrato com o elenco que participa das esquetes de humor e interações no palco. Em contato com a assessoria de comunicação do SBT, eles disseram que “não é verdade”.

Fui atrás para entender todos esses rumores. O que descobri é que a chegada de Virginia Fonseca ao canal acabou servindo como uma espécie de milagre para o comunicador. Com patrocinadores garantidos e um faturamento satisfatório, o Sabadou passou a contar com a colaboração de alguns funcionários da equipe do The Noite. Inclusive, o elogiado diretor João Mesquita foi um dos profissionais que passou a atuar nos dois projetos.

Segundo essa mesma fonte, existe muito carinho da direção do canal por Gentili. Com esse compartilhamento de equipe e divisão de alguns custos entre os dois programas, a permanência do The Noite na grade de programação ficou mais viável – vale destacar que as duas atrações possuem centros de despesas diferentes.

Como telespectador e crítico de TV, avalio que o The Noite é bastante relevante para o SBT. Desde que estreou em 2014, após uma saída conturbada de Gentili da Band – que resultou em uma disputa jurídica e até multa para o talentoso humorista –, o programa tem deixado sua marca na TV e no digital. Inclusive, avalio que um dos pontos cruciais dessa ascensão foi uma exigência contratual feita pelo humorista para que o programa fosse sempre disponibilizado na íntegra no YouTube, estratégia que impulsionou bastante a presença digital do SBT, tornando a emissora uma das mais fortes na plataforma de vídeos. Inúmeras entrevistas feitas por Gentili pautaram relevantes canais de imprensa nesses quase onze anos.

A televisão e o mercado audiovisual, de maneira geral, vêm passando por grandes mudanças, e vale destacar que o The Noite é um dos poucos sobreviventes do formato talk show na TV aberta. Acredito que Gentili tem talento, persistência e criatividade para atravessar esse momento desafiador.

Gusttavo Lima e sua pré-campanha

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), confirmou que lançará sua pré-campanha à Presidência de 2026 ao lado do cantor Gusttavo Lima. Ambos percorrerão o país juntos, mas a definição sobre quem será candidato e quem será vice ficará para depois. O anúncio oficial ocorrerá em 4 de abril, na Bahia. Mesmo que o embaixador se filie a outro partido, Caiado garantiu que a chapa se manterá. O influenciador Pablo Marçal também deve participar das negociações. Pessoas próximas afirmam que Gusttavo sente um “chamado de Deus” para a política. Nesta quarta (5), ele se reuniu com o empresário Luciano Hang, fiel apoiador de Bolsonaro nas últimas eleições.

Herdeira da Gucci lança nova marca

Alexandra Gucci Zarini, neta de Aldo Gucci, fundou a marca de luxo AGCF ao lado do marido, Josef Zarini. O nome significa “Alexandra Gucci Creative Framework” e une tradição, inovação e responsabilidade social. A marca opera como uma Public Benefit Corporation, destinando 20% dos lucros para causas beneficentes. Antes disso, Alexandra criou a ONG Alexandra Gucci Children’s Foundation. “Não estamos apenas construindo uma marca, mas um movimento”, disse a empresária. Josef, com experiência em investimentos, destaca que a AGCF quer transformar a indústria de luxo de forma ética.

Louis Vuitton entra no mercado de maquiagem

A Louis Vuitton expandirá sua atuação para o setor de beleza, lançando uma linha de maquiagem no segundo semestre. A marca contratou a renomada Pat McGrath para a direção criativa da coleção, que contará com 55 batons, 10 protetores labiais e 8 sombras. O lançamento acontece em mais de 100 lojas da grife. A decisão ocorre em meio à desaceleração das vendas no setor de luxo, com marcas como Hermès e Valentino já investindo no segmento. A produção será na França, e a marca também desenvolverá artigos de couro para armazenar os produtos.

Até amanhã!