Trump zomba de Biden, que teve que explicar declarações sobre afro-americanos

Donald Trump disse, nesta sexta-feira (7), que Joe Biden acabou de “perder” os eleitores negros, cujo apoio é fundamental para chegar à Casa Branca, depois de declarações controversas que obrigaram o democrata a explicar que não acredita que os afro-americanos sejam um grupo sem diversidade.

“Joe Biden acaba de perder o voto de toda a comunidade afro-americana. Que coisa mais ‘tonta’ de se dizer”, disse Trump no Twitter sobre seu rival na eleição presidencial de 3 de novembro. E voltou a insistir nesta sexta: “Depois da declaração de ontem, Joe, o dorminhoco, já não é digno do voto negro!”.

O presidente se referiu à polêmica causada pelas declarações do ex-vice-presidente de Barack Obama em uma entrevista com as associações americanas de jornalistas negros e hispânicos (NABJ e NAHJ), transmitida nesta quinta-feira.

“O que vocês sabem, mas a maioria das pessoas não sabe é que, diferentemente da comunidade afro-americana, com notáveis exceções, a comunidade hispânica é uma comunidade incrivelmente diversa, com atitudes incrivelmente diferentes sobre diferentes coisas”, disse.

Diante da polêmica, Biden se viu obrigado a explicar suas declarações na noite deste mesmo dia. “Hoje mais cedo, fiz comentários sobre a diversidade nas comunidades afro-americanas e latinas que gostaria de explicar”, tuitou. “Não quis sugerir de forma alguma que a comunidade afro-americana é monolítica, nem em sua identidade, nem em seus problemas, absolutamente não é”.

“Meu compromisso com vocês é este: sempre escutarei, nunca deixarei de lutar pela comunidade afro-americana e nunca deixarei de lutar por um futuro mais igualitário”.

Biden, de 77 anos e ex-braço direito de Obama, venceu as primárias democratas em grande parte graças ao voto dos eleitores negros, que lhe deram uma grande vitória na Carolina do Sul depois de uma série de derrotas humilhantes no inverno.

Conhecido por suas declarações controversas, Biden já fez vários comentários polêmicos sobre os afro-americanos, um eleitorado chave para qualquer democrata que queira ganhar as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Toda vez que Biden apresenta uma falha, Trump aproveita.

“Joe Biden nesta manhã depreciou e insultou a comunidade negra”, disse na quinta-feira o presidente, que foi acusado várias vezes de fazer comentários racistas e tem baixa popularidade entre este eleitorado nas pesquisas.

