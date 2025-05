Trump volta a ameaçar Putin com sanções se não chegar a acordo

ROMA, 17 MAI (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que seu homólogo russo, Vladimir Putin, está pronto para chegar a um acordo para encerrar a guerra, mas voltou a ameaçar Moscou com sanções caso o país não aceite o cessar-fogo.

“Vou impor sanções se não chegarmos a um acordo”, afirmou o republicano à Fox News.

Segundo o magnata, “seria devastador para a Rússia, porque o país está passando por um período difícil na economia e os preços do petróleo estão baixos”.

De qualquer forma, Trump enfatizou que tem “um relacionamento muito bom com Putin” e acha “que chegaremos a um acordo”.

“Precisamos nos reunir. Acho que Putin está cansado de tudo isso, não está indo bem e ele quer voltar a isso”, concluiu.

Neste sábado (17), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conversou por telefone com seu homólogo norte-americano, Marco Rubio, para discutir as negociações diretas entre Moscou e Kiev em Istambul, na Turquia.

“Lavrov enfatizou o papel positivo dos Estados Unidos em ajudar Kiev a aceitar a proposta do presidente russo Vladimir Putin de retomar as negociações em Istambul”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado, acrescentando que o país liderado por Putin está pronto para continuar cooperando com os Estados Unidos sobre o assunto.

Além disso, o Kremlin anunciou que um encontro entre Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é “possível” desde que Moscou e Kiev primeiro cheguem a “acordos” entre as duas partes.

O governo russo fez a declaração um dia após as primeiras negociações de paz diretas entre os dois países desde 2022. “Tal reunião, resultado do trabalho de ambas as partes e da conclusão de acordos, é possível. Mas somente após tratados entre as duas partes”, ressaltou Peskov. (ANSA).