Trump vence primária de Iowa com ampla vantagem

Ex-presidente sai na frente para ser o candidato dos republicanos na eleição presidencial de novembro com uma margem de vitória recorde para o estado, de quase 30 pontos percentuais.O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu, nesta segunda-feira (15/01), as primárias republicanas no estado do Iowa por uma ampla vantagem, a maior já obtida por um pré-candidato republicano nesse estado.

A vitória esmagadora foi anunciada apenas meia hora depois do início da votação e coloca Trump em clara vantagem na disputa pela candidatura republicana à presidência dos EUA na eleição de novembro.

O magnata de 77 anos, que responde por quatro acusações criminais, deixou os principais rivais, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, para trás, obtendo 51,1% dos votos. O segundo colocado, DeSantis, obteve 21,2%, e Haley, 19,1%.

Essa margem de vitória supera em muito o recorde anterior, de 12,8 pontos percentuais, obtido em 1988 por Bob Dole.

Ela não garante, porém, a candidatura de Trump, que, além de passar pelas primárias, ainda terá de enfrentar a Justiça americana, onde responde por inúmeras acusações.

Um pré-candidato desiste

Trump apenas não venceu em um dos 99 condados, obtendo 20 delegados e 55.432 votos, um número muito superior aos do governador da Florida, com oito delegados e 23.054 votos, e da ex-embaixadora Haley, com sete delegados e 20.687 votos. Ela venceu no condado de Johnson.

O empresário Vivek Ramaswamy foi o quarto colocado, com apenas 8% dos votos, e abandonou a disputa para apoiar Trump.

Por causa do intenso frio, a primária desta segunda-feira teve a participação de 110.298 pessoas, 41% a menos do que em 2016, quando foi registrado um comparecimento recorde de quase 187 mil pessoas.

Em Iowa foram distribuídos apenas 40 delegados dos 2.429 em jogo em todo o processo das primárias republicanas. A próxima disputa é em New Hampshire, em 23 de janeiro.

Claro favorito entre os republicanos

Após o resultado, Trump garantiu que se sente "reforçado" e "enormemente honrado" e afirmou mais uma vez que o seu objetivo é "tornar os EUA grandes novamente", repetindo seu conhecido slogan.

"Obrigado Iowa, amo todos vocês!!", escreveu o ex-presidente, em letras maiúsculas, na sua rede social, a Truth Social.

Com a ampla vantagem obtida, ele adotou um tom conciliatório. "Agora é o momento de o nosso país se unir", disse Trump aos apoiadores reunidos num ambiente festivo em Des Moines, capital do estado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a vitória de Trump nas primárias do Iowa o torna o claro favorito do Partido Republicano para a eleição presidencial.

"O problema é o seguinte: esta eleição sempre foi sobre você [eleitor] e eu contra os republicanos extremistas do Maga. Foi verdade ontem e será verdade amanhã", disse Biden, referindo-se ao slogan Make America Great Again (Maga).

as (Lusa, Reuters, Efe, AFP)





