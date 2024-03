Trump vence nos primeiros oito estados durante a ‘Superterça’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/03/2024 - 23:22 Para compartilhar:

Donald Trump venceu as primárias republicanas em oito dos 15 estados em disputa durante a “Superterça”, segundo projeções da mídia americana.

O magnata é apontado como vencedor na Virgínia, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama, Arkansas e Texas.

Quinze estados votam nesta grande noite eleitoral, na qual o ex-presidente americano espera derrotar sua última rival pela indicação presidencial de seu partido, Nikki Haley.

Os estados que estão votando vão desde o Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até mesmo pela Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico.

Do lado democrata, o presidente Joe Biden é candidato à reeleição. Ele não tem rivais de peso.

As candidaturas de dois democratas, o congressista Dean Phillips e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, nunca suscitaram entusiasmo, apesar das críticas recorrentes dos eleitores em relação à idade do presidente ou ao seu apoio a Israel.

Na noite desta terça-feira, ele já venceu nos nove primeiros estados em disputa, além de em Iowa, que realizou uma votação pelo correio nas últimas semanas.

