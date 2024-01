Trump vence a 1ª prévia republicana em estado chave

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/01/2024 - 1:52 Para compartilhar:

A primeira competição não foi nenhuma competição. O ex-presidente Donald Trump foi o vencedor na convenção política de Iowa em uma reviravolta na noite de segunda-feira, confirmando sua posição como o favorito para a indicação republicana de 2024.

Com mais de 95% dos votos contados, Trump tem 51% de apoio, maior percentual já obtido em uma disputa do partido, à frente dos 41% obtidos por George W. Bush em 2000, dono do recorde anterior. A distância para DeSantis, que teve 21,2% dos votos, foi de praticamente 30 pontos percentuais, outro número inédito.

Trump, de 77 anos, estava a caminho de registrar a maior margem de vitória na história moderna da convenção política do Partido Republicano em Iowa , que remonta a 1976, e se tornar o primeiro candidato republicano a obter mais de 50% de apoio em uma convenção política contestada.

A projeção antecipada de uma vitória de Trump, que aconteceu depois do início das reuniões do caucus, mas antes de muitos votos reais terem sido emitidos, enfureceu o campo de DeSantis, que acusou a imprensa de influenciar indevidamente o resultado.

“Falei diante de [aproximadamente] 400 habitantes de Iowa hoje em um caucus e DeSantis venceu”, escreveu o gerente de campanha do governador da Flórida, James Uthmeier, no X. “No entanto, eles estavam recebendo alertas de notícias de uma ‘vitória de Trump’ antes da conclusão dos discursos.

“A mídia quer manchar este processo e isso é triste para a América. Acordem todos.

A margem de vitória de Trump é um grande golpe para DeSantis, que investiu pesadamente numa operação de terreno que não conseguiu superar a popularidade do ex-presidente entre os eleitores de Iowa, especialmente depois de ter sido atingido por quatro acusações criminais a partir de março do ano passado.

Essa popularidade reflectiu-se num inquérito pré-caucus da AP-NORC a mais de 1.500 republicanos do Iowa, muitos dos quais estão dispostos a agitar novamente as coisas em Washington – com 88% dizendo que queriam uma “mudança substancial” na forma como os EUA estão sob controle ou “revolta total”.

A pesquisa também mostrou que a imigração, e não a economia, era a principal questão na mente dos eleitores republicanos de Iowa. Com um aumento migratório ameaçando sobrecarregar as autoridades fronteiriças e as grandes cidades em toda a América, 40% dos republicanos de Iowa disseram que a imigração era a sua principal questão neste ciclo, em comparação com 33% que disseram que o estado da economia ou do emprego era a sua principal preocupação.

Apesar dos esforços de DeSantis e de outros rivais de Trump, cerca de 7 em cada 10 habitantes de Iowa que votaram pelo ex-presidente na noite de segunda-feira disseram que sempre souberam que o fariam.

Trump teve um forte desempenho em pequenas cidades e comunidades rurais, onde cerca de 6 em cada 10 participantes republicanos disseram viver. Ele venceu com os cristãos evangélicos brancos, que representam quase metade dos participantes do Partido Republicano. Ele também se destacou entre aqueles sem diploma universitário.

Apesar do resultado de segunda-feira, DeSantis prometeu aos repórteres que permaneceria na corrida mesmo se terminasse em terceiro, atrás de Trump e Haley.

O governador da Flórida, 45 anos, estava programado para voar para a Carolina do Sul para um evento na manhã de terça-feira, antes de seguir para o norte, para New Hampshire, para um evento noturno.

Haley, 51 anos, tentou evitar nomear expectativas específicas para seu desempenho, o que implica que ela ficaria feliz em terminar em qualquer lugar entre os três primeiros antes de seguir para New Hampshire – onde o eleitorado primário é mais moderado e menos dominado por conservadores sociais e evangélicos do que Iowa.

A campanha de Trump estava planejando uma vitória surpreendente na primeira convenção política do país, com sua equipe lançando uma estratégia “10 para Trump”, contando com os capitães da convenção política para recrutar participantes novos ou irregulares para apoiar o ex-presidente .

A participação foi projetada para ficar bem abaixo do recorde de 186.932 que compareceram à bancada republicana em 2016, quando Trump foi derrotado pelo senador Ted Cruz, e mais em linha com os 121.501 que compareceram em 2012 para dar o ex-senador Rick Santorum. Uma vitória por pouco sobre o eventual candidato Mitt Romney.

Trump e seus rivais não têm muito tempo para digerir os resultados de segunda-feira, já que o calendário das primárias republicanas muda para New Hampshire e para a primeira primária do país em 23 de janeiro – onde as pesquisas mostram Haley diminuindo a diferença de dois dígitos no apoiar.





