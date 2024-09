Trump vai se declarar inocente por tentar reverter derrota nas eleições de 2020

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 04/09/2024 - 7:18 Para compartilhar:

WASHINGTON (Reuters) – O ex-presidente dos EUA Donald Trump disse em um documento judicial nesta terça-feira que vai se declarar inocente das acusações criminais no indiciamento revisado sobre a sua tentativa de reverter a sua derrota eleitoral em 2020.

+ Trump diz que tinha ‘todo o direito’ de tentar reverter derrota na eleição de 2020

Trump, o candidato republicano na eleição presidencial de 5 de novembro, renunciou ao seu direito de comparecer ao tribunal e autorizou os seus advogados a apresentar sua alegação.

O indiciamento revisado, obtido semana passada pelo advogado especial Jack Smith, inclui as mesma quatro acusações que os promotores levantaram contra Trump no ano passado. Ele foi acusado de tentativa de fraude contra os Estados Unidos, de obstruir a certificação eleitoral do Congresso e de privar os eleitores do seu direito a um voto justo.

O novo indiciamento retirou e reformulou algumas alegações depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que Trump tem ampla imunidade de processo criminal por conta das ações oficiais que tomou como presidente.

Trump compareceu a uma corte federal em Washington em agosto de 2023 para se declarar inocente das acusações no indiciamento inicial.

Os promotores e os advogados de Trump devem comparecer perante o tribunal na quinta-feira para definir os próximos passos depois da decisão sobre a imunidade presidencial da Suprema Corte.

(Por Andrew Goudsward)