Trump vai escolher gestor de fundos Scott Bessent como secretário do Tesouro (imprensa)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2024 - 20:54 Para compartilhar:

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai escolher o gestor de fundos de investimento Scott Bessent como secretário do Tesouro, um cargo-chave para a execução da sua política fiscal, anunciaram veículos de imprensa americanos nesta sexta-feira (22).

Bessent, CEO do Key Square Group, defende uma extensão dos cortes de impostos do primeiro governo Trump, a reafirmação do domínio energético americano e o enfrentamento do déficit orçamentário.

The Wall Street Journal, CNN e The Washington Post divulgaram a notícia, citando fontes anônimas. A equipe de transição de Trump não comentou o assunto.

bys/sst/rpr/lb