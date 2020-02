Trump usa discurso de Estado da União para exaltar governo

SÃO PAULO, 5 FEV (ANSA) – De olho nas eleições de 3 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou os feitos do seu governo e reforçou promessas de campanha durante o tradicional discurso do Estado da União, ocorrido na noite de ontem (4). O republicano, que tentará a reeleição à Casa Branca, elogiou resultados da economia dos EUA e a morte do general iraniano Qassem Soleimani.

“Os EUA agora são independentes em energia. E os empregos no setor, tão importantes para o nosso país, estão em alta recorde”, afirmou. O magnata também ressaltou que os índices de desemprego são “os menores do século”, celebrou o acordo comercial com Canadá e México, que substitui o Nafta e a imposição de tarifas a artigos chineses. Em relação ao combate ao terrorismo, Trump citou a morte de Soleimani, quem os EUA acusam de planejar atentados no Oriente Médio. “Soleimani era o açougueiro mais cruel do regime iraniano que matou milhares de americanos no Iraque. Como um dos maiores terroristas, orquestrou a morte de americanos pelo mundo”, afirmou.

“Nossa mensagem aos terroristas é clara: vocês nunca vão escapar da Justiça norte-americana se vocês nos atacarem. Vamos acabar com suas vidas”, disse. No discurso, Trump exaltou também o lançamento da Força Espacial, um novo braço das Forças Armadas dos EUA. Estrategicamente, Trump não mencionou o julgamento do seu processo de impeachment, que deve ocorrer hoje (5), no Senado. A previsão é de que ele seja absolvido.

Ao chegar ao púlpito, Trump ignorou a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que estendeu a mão para cumprimenta-lo.

Ela é uma das principais opositoras a Trump e foi a responsável por abrir o inquérito do impeachment. Ao fim do discurso do presidente, Pelosi rasgou o papel onde as falas de Trump estavam anotadas. (ANSA)