Trump: Tive grande telefonema com Bolsonaro sobre muitos assuntos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou breve mensagem nesta sexta-feira, 20, em sua conta no Twitter sobre seu telefonema com o presidente Jair Bolsonaro. “Acabei de ter um grande telefonema com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro”, afirmou Trump. “Nós discutimos muitos assuntos, incluindo comércio. A relação entre os Estados Unidos e o Brasil nunca foi mais forte!”, afirmou o americano.

Mais cedo, Bolsonaro informou que Trump lhe disse que o aço e o alumínio brasileiros não serão mais sobretaxados pelo governo americano. Em sua mensagem, o presidente dos EUA não tratou do assunto.