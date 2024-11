Trump tem mais ‘força’ para frear Israel, diz Hezbollah

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 NOV (ANSA) – O grupo xiita libanês Hezbollah acredita que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terá mais autoridade do que a candidata democrata Kamala Harris para frear a guerra de Israel no Líbano.

A declaração foi dada à ANSA por um dirigente do “Partido de Deus” que preferiu se manter no anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa.

“Sabemos que a política americana no Oriente Médio de apoio a Israel não mudará entre republicanos e democratas, mas acreditamos que Trump terá mais força que Biden ou Harris para frear o criminoso Netanyahu”, disse a fonte.

Israel conduz há cerca de um mês e meio uma ofensiva contra o Hezbollah no Líbano que já matou aproximadamente 2 mil pessoas e eliminou boa parte do comando do grupo, incluindo o líder Hassan Nasrallah, vítima de um bombardeio em Beirute e substituído recentemente por Naim Qassem.

Já o Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza há mais de um ano, exortou Trump a “aprender com os erros” do presidente Joe Biden, segundo declaração citada pela agência Reuters.

Além disso, Basem Naim, membro do gabinete político do grupo palestino, disse à AFP que o “apoio cego dos EUA” a Israel “deve acabar”, uma vez que se dá “em detrimento do futuro do nosso povo e da segurança e estabilidade da região”. (ANSA).