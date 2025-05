Trump telefona para Putin após conversar com Zelensky

NOVA YORK, 19 MAI (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta segunda-feira (19) para seu homólogo russo, Vladimir Putin, mas antes conversou com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo a imprensa internacional.

“Certamente [Trump] está aberto a um encontro pessoal” com Putin, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

A declaração foi dada menos de meia hora antes do telefonema entre os dois líderes. “O objetivo do presidente é um cessar-fogo imediato”, acrescentou Leavitt. Segundo ela, sanções secundárias contra a Rússia são “uma opção que continua sobre a mesa”.

Enquanto os líderes de Washington e Moscou conversavam, o Kremlin declarou que “não está previsto” nenhum encontro entre eles no momento.

De acordo com a imprensa internacional, antes de telefonar para Putin, Trump teria ligado para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que busca um “cessar-fogo total e incondicional” em seu país.

No último domingo (18), Zelensky se encontrou com o vice de Trump, J.D Vance, em Roma, na Itália, à margem da posse do papa Leão XIV. Na ocasião, eles discutiram o telefonema agendado para hoje entre os mandatários americano e russo.

“Entendemos que há um certo impasse aqui e acho que o presidente perguntará a Putin se ele está falando sério” nas negociações, disse Vance, de acordo com a imprensa.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Ria Novosti, “as negociações para alcançar a paz na Ucrânia serão “minuciosas e, talvez, de longo prazo”, enfatizando que “um grande número de nuances” terão que ser discutidas, e a Rússia “está pronta para esse trabalho”. (ANSA).