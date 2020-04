Trump suspende emissão de Green Cards por 60 dias

NOVA YORK, 22 ABR (ANSA) – Após anunciar em sua conta no Twitter que iria “suspender a imigração” aos Estados Unidos temporariamente, o presidente Donald Trump explicou que a medida vai afetar apenas a emissão de novas autorizações permanentes de residência (green cards) por 60 dias.

Segundo Trump afirmou em coletiva na noite desta terça-feira (21), a emissão de vistos para turismo continuará funcionando normalmente. A ordem executiva, que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas, também não inclui nenhuma ação contra os estrangeiros que já possuem o green card ou aqueles em situação irregular. O mandatário justificou a medida como uma forma de proteger o trabalhador norte-americano no pós-pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) dizendo que “não seria justo” que um estrangeiro ocupasse o lugar de um cidadão do país enquanto o último procura um trabalho.

Apesar de não haver números concretos, o último dado sobre a emissão de green cards é de 2018, a média anual de emissão dessas autorizações fica na casa do um milhão – metade delas para pessoas que já moram nos EUA.

Opositores acusam Trump de fazer a medida apenas com interesses eleitorais, já que nesse ano os Estados Unidos decidem se ele será reeleito ou se um novo presidente assume o cargo. O país é o que mais contabiliza casos de Covid-19 e de mortos pela doença, com 825.306 e 45.075, respectivamente. (ANSA)