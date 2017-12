Trump sugere que está aberto para negociar partes da reforma tributária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que pode estar aberto para negociar mudanças em uma parte significativa da reforma tributária, especialmente sobre a questão do imposto corporativo

Trump disse a repórteres na Casa Branca que está considerando em determinar o imposto corporativo em 22%, comparado com os 20% que pressionou os senadores a aprovarem.

Segundo o presidente americano, o imposto corporativo precisa cair de 35% para 20%. Mas acrescentou que “poderia ser 22% quando realmente sair, mas também poderia ser de 20%, vamos ver o que vai acontecer.”

Trump fez os comentários após o Senado ter aprovado, no começo desta manhã, o projeto da reforma tributária, de US$ 1,5 trilhão. Fonte: Associated Press.