Trump sugere que diagnóstico de câncer de Biden era conhecido anteriormente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (19) que o diagnóstico de câncer de próstata de seu antecessor Joe Biden era conhecido há algum tempo, o que alimentou as especulações de que o entorno do ex-presidente escondeu seus problemas de saúde.

“Me causa surpresa que a opinião pública não tivesse sido informada sobre isso há tempo”, declarou Trump a jornalistas. Segundo ele, o câncer de próstata tarda a alcançar o estágio agressivo.

Divulgação do diagnostico

O gabinete do ex-presidente tornou a doença pública no último domingo, 18, através de um comunicado. De acordo com a nota, Biden foi diagnosticado após apresentar “sintomas urinários crescentes”

Biden fez uma publicação nas redes sociais agradecendo o apoio recebido.

“O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes em tempos difíceis. Obrigado por nos encorajar com amor e apoio”, disse o ex-presidente