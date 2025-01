Trump sugere ‘limpeza’ em Gaza e propõe que população deixe área

ROMA, 26 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a população da Faixa de Gaza deixe a região para que seja feita uma “limpeza” no enclave.

O republicano ainda defendeu que Egito e Jordânia recebam os palestinos que poderiam ser retirados provisoriamente da área.

“Estamos falando de um milhão e meio de pessoas, vamos limpar tudo. É literalmente um local de demolição, quase tudo foi demolido e as pessoas estão morrendo. Preferiria envolver alguns países árabes e construir casas onde elas podem talvez viver em paz, ao menos por um tempo”, declarou.

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, recebeu com satisfação o plano do magnata de remover temporariamente os palestinos de Gaza, chamando-o de uma “excelente ideia”. No entanto, a Jihad Islâmica Palestina opinou que o projeto poderá “incentivar crimes de guerra”.

Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, afirmou em uma entrevista à AFP que é contra a proposta do presidente dos EUA de reassentar os moradores de Gaza no Egito e na Jordânia.

“Assim como eles frustraram todos os planos de deslocamento e pátrias alternativas ao longo das décadas, nosso povo frustrará esses planos também desta vez”, disse.

O conflito entre Israel e Hamas, que iniciou em outubro de 2023, fez o território ficar completamente em ruínas. As hostilidades provocaram uma crise humanitária no enclave e deixou mais de 40 mil mortos. (ANSA).