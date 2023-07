Trump será julgado criminalmente durante campanha presidencial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 13:01 Compartilhe

NOVA YORK, 21 JUL (ANSA) – O julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no caso dos documentos sigilosos encontrados em sua mansão começará em 20 de maio de 2024, em meio às primárias para as próximas eleições presidenciais no país.

Trump é o principal cotado à indicação do Partido Republicano para o pleito, que acontecerá em novembro do ano que vem.

A data foi definida pela juíza Aileen Cannon, da Flórida, nesta sexta-feira (21). Inicialmente o julgamento aconteceria em agosto de 2023, mas defesa e acusação pediram mais tempo de preparação.

Donald Trump é réu por ter levado para casa documentos sensíveis para a segurança nacional, quando deixou a presidência, em 2021.

Fotos anexadas ao processo mostram documentos armazenados em caixas em um banheiro, no palco de um auditório e em uma despensa no resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, e em um clube de golfe em Nova Jersey. (ANSA).

