Trump se reunirá com líderes do Golfo durante visita à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com os líderes dos seis países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) durante sua visita a Riade em meados de maio, disse à AFP uma fonte próxima ao governo saudita neste domingo (4).

“Trump se reunirá em Riade com os líderes do CCG”, que inclui, além da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Omã, afirmou a fonte sob condição de anonimato.

A visita do presidente americano à Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, de 13 a 16 de maio, será a primeira viagem ao exterior de seu segundo mandato, exceto por uma breve visita a Roma para o funeral do papa Francisco.

O objetivo da reunião com os países do Golfo é fortalecer a “cooperação política e econômica”, disse a fonte.

Os Estados Unidos aprovaram na sexta-feira uma venda de mísseis no valor de US$ 3,5 bilhões (R$ 20 bilhões, na cotação atual) para a Arábia Saudita, um país rico em petróleo que também atua como intermediário de Washington no conflito entre Rússia e Ucrânia.

