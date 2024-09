Trump se reúne com Zelensky e promete acabar com guerra na Ucrânia

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 27/09/2024 - 12:40 Para compartilhar:

Por Helen Coster e Gram Slattery

(Reuters) – O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que trabalharia com a Ucrânia e a Rússia para acabar com a guerra, enquanto estava ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes de se reunirem em Nova York.

Falando a repórteres na Trump Tower, Zelenski disse que quer discutir com Trump seu “plano de vitória” para a Ucrânia. Trump elogiou Zelenskiy, mas disse que também tem um relacionamento sólido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“Temos um relacionamento muito bom (com Zelensky), e eu também tenho um relacionamento muito bom, como vocês sabem, com o presidente Putin”, disse Trump. “E acho que se ganharmos, acho que vamos resolver isso muito rapidamente”, acrescentou, referindo-se à eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

A reunião de Trump com Zelenskiy ocorre após ele criticar o líder ucraniano durante a campanha e expressar dúvidas de que o aliado dos EUA possa vencer sua guerra com a Rússia.

Zelenskiy, que está nos Estados Unidos para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu-se na quinta-feira com o presidente democrata, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata à Presidência dos EUA na eleição de 5 de novembro.

(Reportagem de Gram Slattery)