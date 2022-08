Trump se recusa a responder interrogatório à Procuradoria de NY

Ansa 10/08/2022 - 13:48 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 AGO (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se recusou a responder as perguntas da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, nesta quarta-feira (10) durante processo que investiga uma suposta fraude fiscal da Organização Trump, conglomerado de várias empresas da família.

Segundo declaração divulgada pela sua defesa, o republicano invocou a Quinta Emenda da Constituição do país, que garante o direito aos cidadãos de não se autoincriminar. Ainda conforme o documento, Trump “não teve escolha” a não ser invocar a medida porque se diz alvo de perseguição política.

“Me recusei a responder as perguntas sobre os direitos e privilégios garantidos a cada cidadão sob a Constituição dos Estados Unidos. Uma vez eu perguntei: ‘se você é inocente, porque você quer a Quinta Emenda?’. Bem, agora eu sei a resposta. Quando sua família, sua empresa, e todas as pessoas em sua órbita se tornam alvos de uma caça às bruxas infundada, politicamente motivada, apoiada por advogados, procuradores e a ‘fake news’ mídia, você não tem escolha”, diz o documento.

O depoimento de Trump faz parte de uma investigação civil que quer saber se as empresas estão envolvidas em uma fraude ao enviar valores falsos de propriedades a credores em potencial.

A acusação foi formulada com base em depoimentos de testemunhas.

Assim, a Procuradoria de Nova York quer saber se houve uma inflação no preço das propriedades em demonstrações financeiras para obter empréstimos e benefícios econômicos indevidos. Conforme a mídia norte-americana, entre as propriedades que são alvo da investigação, estão um clube de golfe da Califórnia, que teve avaliação de valores entre US$ 900 mil e US$ 25 milhões, e uma propriedade em Nova York, com avaliações entre US$ 56 milhões e US$ 291 milhões. (ANSA).