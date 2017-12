Trump se distancia da derrota de candidato no Alabama

Donald Trump tentou estabelecer uma distância da derrota sofrida por seu candidato ao Senado pelo Alabama, Roy Moore, um fracasso que afeta o presidente americano e complica a posição dos republicanos no Congresso.

Moore, um ex-juiz de 70 anos, foi acusado durante a campanha eleitoral de abusar de adolescentes na década de 1970, mas o presidente o apoiou durante a campanha, apesar da polêmica.

Doug Jones venceu a eleição em um duro golpe aos republicanos, pois há 25 anos o Partido Democrata não conquistava uma cadeira no Senado pelo estado do sul do país, profundamente conservador.

A derrota afeta diretamente Trump, que pediu voto para Moore de modo insistente. Nesta quarta-feira, no entanto, o presidente tentou distanciar-se do resultado ao recordar que inicialmente apoiou o rival de Moore nas primárias republicanas, Luther Strange.

“A razão pela qual apoiei Luther Strange é que eu disse que Roy Moore não seria capaz de ganhar as eleições. Eu estava certo!”, escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

Trump felicitou Jones pouco depois do anúncio dos resultados na terça-feira à noite.

A vitória do democrata reduz ao mínimo a maioria republicana no Senado (51 de 100 cadeiras), o que prejudica a aprovação das reformas de Trump, especialmente a adoção a curto prazo do grande programa de corte fiscal que está sendo examinado pelo Congresso.

Jones venceu com 49,9% dos votos, contra 48,4%, uma diferença de apenas 21.000 votos, segundo a imprensa local.

O republicano ainda não reconheceu a derrota.

“Quando a votação é assim disputada, ainda não acabou”, afirmou a seus seguidores, o que dá a entender que pode pedir a recontagem dos votos.