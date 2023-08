Trump se declara inocente em caso sobre invasão de Capitólio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 18:01 Compartilhe

NOVA YORK, 3 AGO (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresentou na tarde desta quinta-feira (3) a um tribunal federal em Washington para ser acusado formalmente pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020 e se declarou inocente.

A informação foi divulgada pela agência Bloomberg, que explica que Trump compareceu a uma audiência preliminar perante a magistrada Moxila Upadhyaya, mas o mérito da ação contra ele será julgado pela juíza Tanya Chutkan – que já emitiu decisão contra o ex-líder em 2021.

Durante a sessão, o próprio magnata verbalizou que não é culpado das acusações de conspirações contra os direitos dos americanos, para fraudar os Estados Unidos e para obstruir um procedimento oficial.

Além disso, ele responde pelo crime de obstrução ou tentativa de obstrução de um procedimento oficial. No caso de condenação, o republicano pode ser punido com uma sentença de até 20 anos de prisão A próxima audiência de Trump sobre o caso foi marcada para 28 de agosto, conforme decisão de Chutkan, que exigiu que o ex-presidente não discutisse os fatos do caso com quem pudesse ser considerado testemunha.

Esta é a terceira acusação enfrentada por Trump em quatro meses, sendo que as primeiras dizem respeito aos casos de suborno da atriz pornô Stormy Daniels e de documentos secretos escondidos em sua residência após deixar a Casa Branca. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias