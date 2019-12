Trump se considera ‘o melhor amigo de Israel’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no sábado (7) o voto da importante comunidade judaica do país, em um comício na Flórida, no qual se declarou “o melhor amigo” que Israel já teve.

Em um discurso em Hollywood, no estado da Flórida, o presidente disse que os judeus americanos estavam errados ao votar nos democratas sob o mandato de seu antecessor, Barack Obama.

“Muitos de vocês votaram nas pessoas durante o último governo”, afirmou. “Algum dia vocês terão que me explicar isso, porque não acho que gostem muito de Israel”, completou.

Sobre si mesmo, Trump disse que “o Estado judeu nunca teve um melhor amigo na Casa Branca”.

Desde que assumiu o cargo, o presidente deu um giro de 180 graus na política americana executada no Oriente Médio, ao acessar uma série de demandas israelenses e fechar a porta aos palestinos.

Apesar do apoio a Israel, o governo Trump afirma ter um plano de paz, uma vez que o atual impasse da liderança israelense seja resolvido.