Trump: risco de coronavírus para povo americano é baixo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de hoje que o risco trazido pelo coronavírus para seu país “permanece muito baixo”. Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump enfatizou que fará “o que for preciso”, caso a doença se dissemine no país. Ele informou que solicitou ao Congresso US$ 2,5 bilhões para lidar com o problema, mas disse que ficará satisfeito com o que o Legislativo decidir sobre esse ponto.

Ao lado de autoridades de saúde, Trump confirmou que há 15 casos confirmados da doença no país. Nesse grupo, oito pessoas já receberam orientação para voltar para casa enquanto continuam a se recuperar. Uma das pessoas com coronavírus, porém, está “muito doente”, informou.

Trump ainda anunciou que o vice-presidente americano, Mike Pence, ficará no comando da força-tarefa oficial contra o coronavírus. Presente no evento, Pence comentou que seu papel será continuar a acompanhar o trabalho do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e informar o presidente. “Colocaremos todos os recursos do governo federal à disposição para uma resposta efetiva à doença”, garantiu Pence. O vice-presidente afirmou que sabe da importância da liderança da presidência e do governo na resposta a potenciais riscos de infecções.