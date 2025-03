Trump revoga status legal de mais de 500 mil cubanos, venezuelanos e haitianos

O governo do presidente Donald Trump revogará o status legal temporário de 530.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos nos Estados Unidos, de acordo com um aviso do Registro Federal nesta sexta-feira, a mais recente expansão de sua repressão à imigração.

A medida entrará em vigor em 24 de abril.

A medida interrompe uma “garantia condicional” de dois anos concedida aos migrantes pelo ex-presidente Joe Biden, que lhes permitia entrar no país por via aérea se tivessem patrocinadores norte-americanos.

Trump, um republicano, tomou medidas para aumentar a fiscalização da imigração após assumir o cargo, incluindo um esforço para deportar um número recorde de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA. Ele argumentou que os programas de garantia condicional para entrada legal, lançados por seu antecessor democrata, ultrapassaram os limites da lei federal e solicitou seu encerramento em uma decreto de 20 de janeiro.

Trump disse em 6 de março que decidiria “muito em breve” se retiraria o status de garantia condicional de cerca de 240.000 ucranianos que fugiram para os EUA durante o conflito com a Rússia. Os comentários de Trump vieram em resposta a uma reportagem da Reuters que dizia que seu governo planejava revogar o status dos ucranianos já em abril.

Biden lançou um programa de entrada com garantia condicional para os venezuelanos em 2022 e o expandiu para cubanos, haitianos e nicaraguenses em 2023, enquanto seu governo lutava com altos níveis de imigração ilegal dessas nacionalidades. As relações diplomáticas e políticas entre os quatro países e os Estados Unidos têm sido tensas.

Os novos caminhos legais surgiram no momento em que Biden tentava reprimir as travessias ilegais na fronteira entre os EUA e o México.

A decisão do governo Trump de retirar o status legal de meio milhão de migrantes pode tornar muitos deles vulneráveis à deportação se optarem por permanecer nos EUA. Ainda não está claro quantos que entraram nos EUA com essa garantia condicional agora têm outra forma de proteção ou status legal.