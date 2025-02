Trump revoga credenciais de segurança de integrantes do alto escalão do governo Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou as credenciais de segurança de Antony Blinken, ex-secretário de Estado, e de Jake Sullivan, ex-conselheiro de segurança nacional, segundo relataram autoridades da Casa Branca.

Ambos eram nomes fortes do governo de Joe Biden, antecessor do republicano no cargo. No sábado, 8, Trump revogou a credencial de segurança do próprio ex-presidente, inibindo seu acesso a informações de inteligência.

+Trump diz ter conversado com Putin, mas governo russo evita confirmar

Trump também revogou as credenciais de segurança da vice-procuradora-geral de Biden, Lisa Monaco, que ajudou a coordenar a resposta do Departamento de Justiça aos ataques de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do político de direita radical invadiram o Capitólio.

O chefe do Executivo removeu ainda as credenciais da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg. Ambos estiveram à frente de processos contra ele.

As revogações podem não gerar impactos tão relevantes de forma imediata, mas são sinais da ruptura institucional que Trump está disposto a promover em seu segundo mandato. O republicano instaurou processos de demissão em massa de servidores federais que não são politicamente fiéis a ele e revogou as credenciais de jornalistas críticos para entrar na Casa Branca.