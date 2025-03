Trump revela negociações com quatro grupos para a compra do TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que sua administração está em conversações com quatro grupos interessados em comprar a rede social TikTok.

“Estamos lidando com quatro grupos diferentes. E muitas pessoas querem, e depende de mim”, afirmou a bordo do Air Force One.

“Os quatro são bons”, acrescentou, sem revelar os nomes.

Em 19 de janeiro entrou em vigor uma lei que obriga a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, a vender a rede social sob ameaça de proibi-la nos Estados Unidos. Washington assegura que isso é uma questão de segurança nacional e teme que o governo chinês use a plataforma para espionar os americanos ou influenciar a opinião pública.

Após a aprovação da lei, o TikTok suspendeu suas atividades nos Estados Unidos, mas Trump decidiu suspender a aplicação da norma por dois meses e meio.

Entre os possíveis compradores estão as empresas Microsoft e Oracle, uma iniciativa promovida pelo magnata Frank McCourt, assim como um grupo que inclui MrBeast, um dos criadores de conteúdo com mais seguidores do mundo.