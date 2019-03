Trump retira Turquia e Índia do Sistema Geral de Preferências

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a intenção de retirar Turquia e Índia do Sistema Geral de Preferências. Idealizado no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), esse sistema tem como objetivo que as mercadorias de países em desenvolvimento possam ter acesso privilegiado aos desenvolvidos.

Em comunicados, Trump afirma, no caso da Índia, que não tem garantias de que o país tem fornecido aos EUA garantias de que dará acesso “equitativo e razoável” a seus mercados. O presidente americano diz que continuará a avaliar se o governo indiano fornece acesso razoável a seus mercados.

No caso da Turquia, o presidente dos EUA afirma que ela não deve mais ser designada como beneficiária do sistema por seu desenvolvimento econômico. “Os Estados Unidos seguem comprometidos com um comércio justo e recíproco com a Turquia”, afirma Trump.