Trump reitera que EUA buscarão ‘fazer um acordo justo’ de comércio com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que o país buscará “fazer um acordo justo de comércio com a China” e destacou que “todos os países querem fazer acordos conosco” sobre a política tarifária recíproca adotada pelos norte-americanos. As declarações do republicano ocorreram logo após seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmar que mais de 100 países já haviam procurado os EUA para iniciar negociações.

“A China, a União Europeia, eles estão se aproveitando dos EUA”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca, referindo-se aos acordos comerciais mútuos. “Com as tarifas, vamos conseguir reduzir impostos substancialmente. Vamos fazer muito dinheiro para nosso povo novamente. No governo Biden, os EUA perdiam não bilhões, mas trilhões de dólares por ano com acordos injustos. Isso acabou”, concluiu.

Os comentários acontecem após circularem na imprensa internacional notícias de que Trump estaria disposto a reduzir para a faixa de 50% a 65% as tarifas sobre a China, caso o país aceite negociar.