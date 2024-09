Trump reclama de mediadores e deixa dúvida sobre novo debate

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 11 SET (ANSA) – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que tem dúvidas sobre a realização de um segundo debate eleitoral contra sua rival democrata Kamala Harris.

“Não sei se quero fazer outro”, declarou o magnata em entrevista à Fox News, após o primeiro e possivelmente último duelo televisivo entre os dois na noite da última terça.

Trump reclamou ainda do tratamento recebido pelos mediadores, em comparação ao oferecido à vice-presidente e enfatizou que o debate “foi três contra um”.

“Foi manipulado, como eu presumi que seria. Quando você olhava para o fato de que eles estavam corrigindo tudo e não corrigindo ela. Foi um três contra um. Tudo bem, eu tive chances piores antes, mas nunca tão óbvias”, afirmou ele, referindo-se aos moderadores David Muir e Linsey Davis, apresentadores da ABC News.

O confronto entre Trump e Harris foi realizado na Filadélfia, Pensilvânia, estado pêndulo mais importante para a conquista da Casa Branca, em meio a um cenário de virtual empate técnico nas pesquisas.

Durante o debate, Harris conseguiu encurralar Trump em vários momentos, com calma e determinação, mas também roubando algumas de suas expressões mais midiáticas e agressivas. No geral, a disputa foi marcada por investidas mais ou menos eficazes, escorregões do republicano e momentos de tensão.

Entre os principais temas debatidos estão economia, aborto, imigração e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. (ANSA).