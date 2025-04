Trump recebe Meloni e garante acordo sobre taxas com UE

WASHINGTON, 17 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (17) na Casa Branca, em Washington, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e garantiu que fechará um acordo sobre os tarifaços com a União Europeia.

A chefe de governo italiana, que cumpriu uma importante agenda em solo americano, foi recebida com muitos elogios pelo republicano, principalmente ao seu trabalho no comando do país europeu.

“Gosto muito da Meloni. Ela é uma ótima premiê e acho que está fazendo um trabalho fantástico na Itália, temos orgulho dela. Eu a conheço desde o início e sabia que ela era muito talentosa, uma das verdadeiras líderes do mundo”, declarou Trump.

Em meio aos vários elogios do magnata, Meloni convidou o mandatário americano para visitar a Itália e tentar organizar uma reunião com os outros líderes da União Europeia. A premiê destacou a necessidade de uma “conversa franca” para “encontrar um ponto em comum”.

Sobre os tarifaços impostos recentemente pelos EUA, um dos principais motivos da visita de Meloni, Trump afirmou que está “muito confiante” sobre o fechamento de um acordo comercial “justo” com a UE.

“Não haverá problema em fazer um acordo com a UE sobre as tarifas, acredito que não terá problemas com ninguém”, comentou o americano, acrescentando que espera um progresso no assunto, mas sem pressa.

Por fim, Meloni confirmou durante a reunião com Trump que anunciará na próxima cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) o cumprimento da meta de gastos com defesa de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). (ANSA).