Trump recebe mais 3 acusações no caso de documentos secretos

WASHINGTON, 28 JUL (ANSA) – O promotor especial Jack Smith apresentou nesta quinta-feira (27) três novas acusações contra o ex-presidente americano Donald Trump no caso dos documentos sigilosos encontrados em seus imóveis.

O processo diz respeito à manipulação ilegal de documentos confidenciais, que Trump teria levado consigo e mostrado a outras pessoas após deixar o cargo de presidente em 2021.

O complemento do processo tem uma acusação de “retenção intencional de informações de defesa nacional” e duas de obstrução da justiça, relacionadas à exclusão de imagens do sistema de câmeras da residência de Trump em um resort em Mar-a-Lago, na Flórida, um dos locais onde os documentos foram encontrados.

O promotor também apresentou uma acusação contra um funcionário de manutenção do resort, Carlos de Oliveira, que teria ajudado Waltine Nauta, assistente de Trump que também foi indiciado, a excluir as filmagens do sistema de monitoramento e a transportar caixas com documentos.

Um porta-voz de Donald Trump afirmou que as novas acusações são uma “tentativa contínua, desesperada e inquieta” do governo do atual presidente, Joe Biden, de “assediar Trump e aqueles ao seu redor” para influenciar as eleições presidenciais de 2024.

O julgamento do caso está marcado para 20 de maio de 2024, época das primárias para as próximas eleições presidenciais do país. (ANSA).

