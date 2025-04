Trump publica vídeo de ataque a dezenas de pessoas no Iêmen

WASHINGTON, 5 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nas redes sociais um vídeo de um ataque aéreo contra um grupo de pessoas reunidas no Iêmen, país do Oriente Médio parcialmente controlado pelos houthis, aliados do Hamas e do Irã.

“Esses houthis tinham se reunido para instruções sobre um ataque. Oops, não haverá ataque por parte desses houthis. Eles nunca mais afundarão nossos navios”, escreveu o republicano, acompanhando a mensagem de uma gravação que mostra o lançamento de uma bomba aérea.

Dezenas de pessoas estavam reunidas no local, aparentemente em meio ao deserto, mas, após a fumaça da explosão desaparecer, restou apenas uma cratera e dois veículos afastados.

Os houthis, no entanto, afirmaram que o bombardeio atingiu uma “reunião tribal” convocada para “demonstrar apoio a Gaza”, e não um grupo de combatentes. “O presidente dos EUA admitiu seu crime e se orgulha disso”, afirmou a imprensa ligada ao grupo.

Não há informações sobre a data nem o local do ataque, porém os Estados Unidos lançaram uma ofensiva aérea contra os houthis em meados de março, em resposta a “atos de pirataria e terrorismo” contra navios ocidentais no Mar Vermelho. (ANSA).