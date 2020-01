Trump: próximas negociações com a China provavelmente não terminarão até eleição

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 9, na Casa Branca que a próxima etapa de negociações com a China provavelmente não terminará até as eleições presidenciais americanas, em novembro deste ano. As conversas sobre a segunda fase, contudo, serão iniciadas logo após a assinatura da “fase 1”, repetiu.

A primeira fase do acordo bilateral será assinada no próximo dia 15, em Washington, mas o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, disse hoje que “não tem informações” sobre a segunda fase de negociações.

Trump também afirmou que um dos objetivos a serem priorizados na próxima fase do acordo comercial é a abertura do mercado chinês.

Irã

Em relação ao Irã, com quem os Estados Unidos enfrentaram fortes tensões nas últimas semanas, Trump voltou a dizer que a nação persa “nunca terá uma arma nuclear e sabe disso” e que as sanções econômicas adicionais, anunciadas pelo republicano ontem, começarão “imediatamente”.

Trump também disse que “tenho minhas suspeitas” em relação ao avião fabricado pela Boeing que caiu no Irã logo após a decolagem. Por enquanto, o motivo da queda ainda é desconhecido. Chegaram a ser apontados defeitos técnicos, mas a Ucrânia diz que um míssil iraniano é uma possibilidade.

(Com informações da Dow Jones Newswires)