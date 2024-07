AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2024 - 0:40 Para compartilhar:

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quinta-feira (18) acabar com a crise migratória no país e terminar a construção do muro na fronteira com o México.

“Vamos acabar com a crise da imigração ilegal fechando a nossa fronteira e terminando o muro, a maior parte do qual já construí”, disse o ex-presidente. “Vamos conter a invasão na nossa fronteira sul e faremos isso rapidamente.”

mav/atm/am