Trump promete reativar prisão de Alcatraz

No âmbito de uma campanha anticrime visando sobretudo imigrantes, republicano anuncia que ampliará ilha penitenciária em San Francisco, fechada há 60 anos. Ideia teria nascido de frustração com "juízes radicalizados".Em postagem na sua plataforma Truth Social, no sábado (03/05), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter ordenado a reabertura e ampliação da penitenciária de Alcatraz, na Califórnia, fechada desde 1963.

"Por tempo demais a América tem sido empestada por Infratores Criminosos perversos, violentos e contumazes, a escória da sociedade, que jamais contribuirão com nada além de Miséria e Sofrimento. Quando éramos uma nação mais séria, em tempos passados, não hesitávamos em trancafiar os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer um que pudessem prejudicar. Assim é que deve ser", escreveu o republicano.

"É por isso que, hoje, estou instruindo a Agência de Prisões, juntamente com o Departamento de Justiça, FBI e [Departamento de] Segurança Interna, a reabrir uma ALCATRAZ substancialmente ampliada e reconstruída, para abrigar os Delinquentes mais cruéis e violentos da América". Trata-se do episódio mais recente da campanha trumpista para redefinir como e onde detentos federais e condenados à deportação devem ficar presos.

No entanto, implementar essa promessa deverá ser caro e complicado. Hoje uma das principais atrações turísticas da cidade de San Francisco, a prisão insular, apelidada "The Rock" era notoriamente à prova de fuga. Inaugurada em 1934, ela foi fechada após menos de 30 anos de funcionamento devido ao esfacelamento de sua infraestrutura e aos altos custos de manutenção e reparos, já que tudo precisava ser transportado de barco até a ilha, em meio às correntes oceânicas geladas do Pacífico, muitas vezes frequentadas por tubarões.

Ainda assim, o magnata nova-iorquino prometeu em sua rede: "A reabertura de ALCATRAZ servirá como um símbolo de Lei, Ordem e JUSTIÇA. Vamos FAZER A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"

Proposta de Trump "não é a sério", diz Pelosi

Voltando à Casa Branca na noite de domingo, após passar o fim de semana na Flórida, Trump comentou que teve a ideia de reabrir Alcatraz por estar frustrado com "juízes radicalizados", os quais insistem que os indivíduos deportados recebam julgamento justo. Os magistrados teriam "medo de fazer seu trabalho" e de "permitir a remoção de criminosos que entraram ilegalmente em nosso país", acusou.

Em comunicado, a Agência de Prisões (BOP) confirmou que "acatará todas as ordens presidenciais". Nenhum dos demais órgãos citados na postagem se pronunciou. Certo é que o custo de uma restauração e ampliação de Alcatraz seria alto, ainda mais no alto nível de segurança anunciado.

Segundo a BOP, atualmente 16 penitenciárias cumprem as mesmas funções da ilha, cujo principal motivo de fechamento foi justamente o custo de operação elevado, "quase três vezes superior ao de qualquer outra prisão federal".

Para fins de comparação: a construção da penitenciária ADX Florence, no Colorado, apelidada "Alcatraz das Montanhas Rochosas", custou, em 1994, 60 milhões de dólares, o correspondente a cerca de 130 milhões de dólares (R$ 744 milhões) em valores atualizados. Cada um de seus 357 detentos, de terroristas a chefes de organizações criminosas, em regime de segurança máxima, custa mais de 200 mil dólares por ano.

Na plataforma X, a democrata californiana Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes do EUA, cujo distrito eleitoral inclui a Baía de San Francisco, questionou a viabilidade de reabrir Alcatraz depois de mais de 60 anos: "Ela é agora um parque nacional muito popular e uma atração turística importante. A proposta do presidente não é a sério."

av/md (AP, AFP, ots)