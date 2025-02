Trump promete não deportar Harry e critica Meghan Markle

NOVA YORK, 8 FEV (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não vai expulsar o príncipe Harry, cujo visto é alvo de uma disputa judicial, pelo fato de o duque de Sussex já ter “problemas demais” com a esposa, a ex-atriz Meghan Markle.

O status de imigrante de Harry é questionado pela Heritage Foundation, think tank de direita com sede em Washington, com o argumento de que ele ocultou o uso de drogas no passado, o que o desqualificaria para obter um visto nos EUA.

“Vou deixá-lo em paz. Ele já tem problemas demais com a esposa dele. Ela é terrível”, disse Trump ao tabloide The New York Post.

Por outro lado, o presidente elogiou o príncipe William, herdeiro do trono britânico e com quem o magnata se encontrou de forma privada em dezembro passado, em Paris, durante a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame. “Eu acho William um grande jovem”, salientou.

Meghan Markle é crítica de Trump e já o definiu como “divisivo e misógino”. Desde que voltou ao poder, o presidente tem impulsionado uma política de deportação em massa de imigrantes em situação irregular, mas com foco em cidadãos da América Latina.

Já Harry e Meghan vivem em uma mansão em Montecito, na Califórnia, após o príncipe ter abdicado de suas tarefas na realeza do Reino Unido. (ANSA).