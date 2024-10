Trump promete fazer maior deportação de imigrantes da história

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 12 OUT (ANSA) – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu realizar a maior deportação de imigrantes da história do país caso vença as eleições, iniciativa batizada de “Operação Aurora”.

“Hoje anuncio que, assim que assumir o cargo, teremos a Operação Aurora a nível federal para acelerar a remoção dessas gangues selvagens”, garantiu Trump, fazendo referência a um conjunto de leis promulgadas em 1798 contra imigrantes de países inimigos dos EUA.

“A invasão acabará. Os voos de migrantes acabarão e o aplicativo de Kamala [Harris] para os clandestinos será fechado em até 24 horas”, acrescentou o ex-presidente, garantindo que vai “encontrar e deportar cada membro da gangue de imigrantes clandestinos do nosso país”.

Em junho, o governo de Joe Biden e Kamala Harris anunciou novas medidas para barrar a chegada de imigrantes que entram de forma ilegal no país, os quais podem sofrer a deportação em questão de horas após adentrar nos EUA.

Segundo dados do Departamento de Segurança Interna publicados em 2022, os Estados Unidos abrigam cerca de 8 milhões de imigrantes clandestinos, sendo 230 mil brasileiros. (ANSA).