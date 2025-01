Trump promete ‘Era de Ouro’ e medidas firmes contra imigração ilegal

Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira (20) como 47º presidente dos Estados Unidos, com a firme intenção de devolver uma “Era de Ouro” ao país e transformá-lo a golpe de decreto para erradicar a imigração ilegal.

Após prestar juramento sobre uma Bíblia herdada de sua mãe, sob a cúpula do Capitólio, o republicano fez um discurso de posse que incluiu uma série de medidas para tornar “os Estados Unidos grandes novamente”, seu lema desde o primeiro mandato (2017-2021).

A prioridade de Trump será expulsar os imigrantes em situação irregular e impedir a entrada de novos, para o que não poupará esforços. Ele prometeu assinar decretos para declarar emergência nacional na fronteira com o México, bloquear a entrada de imigrantes e deportar “milhões de estrangeiros criminosos”.

O republicano abrirá novas frentes diplomáticas, como mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, impor tarifas a terceiros países para ajudar a “enriquecer” os cidadãos americanos, e recuperar o controle do Canal do Panamá.

No geral, Trump vai revogar várias medidas ou políticas do governo anterior, como eliminar os programas de diversidade sexual, retirar o país do Acordo de Paris e decretar uma “emergência energética nacional”, para expandir significativamente a extração de hidrocarbonetos no maior produtor mundial de petróleo e gás.

O magnata prometeu ao país uma “Era de Ouro”, para que ele volte “a ser respeitado em todo o mundo” e uma nação em crescimento que, segundo ele, vai fincar sua bandeira em Marte.

Trump subiu os degraus da entrada principal da Casa Branca em uma manhã ensolarada gelada de inverno, após comparecer a um culto na Igreja Episcopal de St. John com sua mulher, Melania. Pouco antes, a vice-presidente americana, Kamala Harris, recebeu seu sucessor no cargo, J.D. Vance.

Ao meio-dia, horário de Washington, Trump iniciou seu segundo mandato. A cerimônia não foi realizada nas escadas externas do Capitólio, como reza a tradição, e sim dentro do prédio, devido ao frio, como fez Ronald Reagan em 1985.

O dispositivo de segurança foi excepcional, depois das duas tentativas de assassinato contra o republicano durante sua campanha. Aos 78 anos, ele se tornou o chefe de Estado americano mais velho a tomar posse.

Três dos homens mais ricos do mundo – os magnatas da tecnologia Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos – acompanharam a posse, em que estiveram presentes os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

Após o discurso de posse, o novo presidente seguiu para a Capital One Arena, em Washington, onde seus apoiadores começaram a chegar durante a madrugada.

“Jesus é meu salvador e Donald Trump é meu presidente. E ver como esse homem mudou, não apenas o país, mas o mundo, é muito revelador”, disse uma de suas apoiadoras, Rachel Peters, de 28 anos, à AFP.

Biden, que está encerrando meio século de vida política, orquestrou uma transição civilizada com um homem que negou isso a ele. Furioso por uma derrota que nunca reconheceu, Trump se recusou a comparecer à posse do democrata em 2020.

– Indultos preventivos –

No entanto, horas antes, Biden concedeu indultos preventivos a congressistas e funcionários, para protegê-los de “processos judiciais injustificados e politicamente motivados”. Ele alegou “circunstâncias excepcionais”.

Trump promete abalar a ordem mundial mais uma vez, com tarifas drásticas, inclusive sobre o Canadá e o México, e ameaças territoriais à Groenlândia e ao Panamá.

Para seu segundo mandato, Trump conta com assessores escolhidos com base em sua lealdade e uma estreita maioria no Congresso. Além disso, a Suprema Corte está ancorada à direita.

No entanto, Donald Trump também começa sua saída de cena nesta segunda-feira. Ele deve se resignar a nunca mais ser candidato, a menos que haja um golpe contra o limite constitucional de dois mandatos.

